Perla trionfa al Bagno Imperiale di Tirrenia

TIRRENIA – Perla Savatteri, 15 anni, trionfa al Bagno Imperiale a Tirrenia aggiudicandosi l’ottava tappa del concorso.

La modella pisana ha preceduto nei voti della giuria Alice Benedetti e Alissia Magnante, Le ragazze sono state giudicate da personaggi importanti tra i quali Gianna Gambaccini assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa e Presidente della Società della Salute Zona Pisana, Ceclia Vecchiani, direttrice della Bnl di Livorno, Silvia Soldateschi ex Miss.

Una serata lunga, avvincente e ben condotta sul palco dal duo tutto nuovo formato da Leonardo Ghelarducci e Katia Trafeli, sotto l’attenta regia della responsabile Toscana del Concorso di Bellezza Alessia Aiello e di Michele Ammanati, direttore organizzativo delle serate di moda: “Ringrazio il Bagno Imperiale per l’ospitalità. Grazie a Gianni Cicero gestore dello stabilimento balneare di Tirrenia”. La direzione artistica della serata è stata affidata a Sara Jo Pereira Mariotti con la sua scuola di portamento Anastacia Faschion ed ha visto sfilare in passerella in abiti casual del Centro Formazione Moda di Antonio Giachetti e Lucia Cappelli.





Perla Savatteri, la prima classificata al Bagno Imperiale

Durante la serata sono state premiate due ragazze che hanno partecipato al concorso web durante il periodo del lockdown con una simbolica puchette: Greta Mesiti e Sara Petrozzino, ma la serata è stata preceduta dalla sfilata dei bambini, con Francesca Junior che ha presentato i capi invernali per i più piccoli.





Leonardo Ghelarducci e Katia Trafeli

Non sono mancati i momenti di musica con le esibizioni di Martina Niccolai e Antonio Bagnoli. Jessy Trainer ha interpretato assieme alle ragazze in gara “Jerusalema”. L’ottava tappa del concorso è stata immortalata dal fotografo ufficiale Plinio Neri.





Il prossimo appuntamento il concorso “Un Volto Per Fotomodella” è fissato per giovedì 3 settembre quando all’Imperiale Restaurant avrà luogo la Finalissima Regionale del concorso.