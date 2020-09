Personale, il Comune prepara il concorso pubblico per assumere tre istruttori tecnici a tempo indeterminato

PISA – Il Comune di Pisa sta predisponendo gli atti per indire un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di tre persone, inquadrate come profilo istruttore tecnico (categoria giudica C). Il bando di concorso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il prossimo 4 ottobre e contestualmente sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa, nella sezione “Personale – Concorsi” (https://www.comune.pisa.it/it/concorsi/id:2329).

Requisiti di partecipazione alla selezione

Per poter partecipare alla selezione bisogna rispondere a precisi requisiti. Sono richiesti tra le altre cose cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea, godimento dei diritti politici e civili, assenza di condanne.

Tra i requisiti necessari per poter partecipare anche la conoscenza della lingua inglese, il riconoscimento dell’idoneità senza limitazione e/o prescrizioni all’esercizio al ruolo di istruttore tecnico come accertata da medico competente e il possesso del diploma di geometra o di tecnico C.A.T. (costruzioni, ambiente, terrotorio) o, in alternativa, possesso di diploma di istituto tecnico industriale.

Presentazione della domanda di partecipazione. Le domande dovranno essere consegnate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le domande di partecipazione potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (lungarno Galilei, 43 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12), o tramite spedizione a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata alla direzione “Supporto Giuridico Gare e Contratti. Consiglio Comunale Organizzazione Personale (via uffizi 1) o inviata per via telematica solo ed esclusivamente con modalità Pec a comune.pisa@postacert.toscana.it

Modalità delle selezioni

La prova selettiva avverrà con un sistema misto scritto-orale. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione pervenute siano superiori alle 200, prima della prova scritta e orale si provvederà a fare una preselezione con quesiti sulle materie o ambiti di esame.