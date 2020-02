Petra Magoni e Ferruccio Spinetti in “Turandò” al Teatro di Larderello

POMARANCE – Domenica 9 febbraio ore 21.15, sul palco del Teatro Florentia di Larderello lo straordinario duo Musica Nuda porterà in scena “Turandò”, una rivisitazione della celebre opera di Giacomo Puccini. Sul palco saliranno Petra Magoni, cantante e attrice, e Ferruccio Spinetti, compositore e contrabbassista degli Avion Travel, uniti da più di quindici anni in un’intensa attività concertistica.



Nelle favole le principesse si sposano sempre. Turandot, da un favolistico regno Cinese, rappresenta un’eccezione: non vuole essere la moglie di nessuno. Costretta dal padre Imperatore, decide di accettare come consorte solo colui che riuscirà a risolvere tre difficili indovinelli. Per chi fallisce c’è la decapitazione. Questa storia comincia con una testa che rotola. L’ennesima. Mettere al centro del discorso una guerra Maschi contro Femmine o un ipotetico scontro culturale tra Oriente e Occidente e decidere per chi tifare è limitante. Significa depotenziare una riflessione cruciale sui rapporti umani, sul sé e l’altro da sé. Ma chi è oggi Turandot? L’etimo della parola principessa, “chi occupa il primo posto”, pone interrogativi: il primo posto di cosa? Nella cronaca rosa? Nella politica? Nel cuore dei sudditi? Nell’economia? Nella scienza?

Come le teste degli sfortunati pretendenti la “T” finale del titolo cade e un accento prende il suo posto per sottolineare la matrice popolare e impertinente di questo spettacolo.

Biglietti: intero 10€, ridotto 8€ (under 30, over 60, Carta dello Spettatore FTS, Soci Pro Loco Pomarance). Prevendita e prenotazioni sabato 8 febbraio presso la biglietteria del Teatro Florentia in orario 16.00-17.30 e presso la biglietteria del Teatro dei Coraggiosi 18.30-20.30.

Prenotazioni telefoniche al numero 334.2698007 da martedì 4 febbraio in orario 17.30-19.00.

Prevendita on line su liveticket.it. Tutti coloro che acquisteranno il biglietto per questo spettacolo potranno accedere gratuitamente all’evento speciale “Dall’Ariston al Teatro dei Coraggiosi – Serata Sanremo”, che si terrà sabato 8 febbraio dalle 21 al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance.