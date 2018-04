Pharmanutra, approvato il bilancio

PISA – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di PharmaNutra S.P.A. L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio di PharmaNutra al 31 dicembre 2017, che

evidenzia un utile pari a Euro 4.547.972, e ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,33 per ciascuna azione avente diritto.

La data di stacco della cedola sarà il 7

maggio 2018, mentre la data di legittimazione al pagamento dei dividendi (record date) sarà l’8

maggio 2018 e quella di pagamento del dividendo il 9 maggio 2018.

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PharmaNutra SPA ha, altresì, preso atto del bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra al 31 dicembre 2017, redatto secondo i principi contabili

internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati

• Ricavi totali vendite pari a Euro 37,86 milioni, incrementati del +15,30%

• Ebitda pari a Euro 9,5 milioni, incrementato del +26,30%.

• Risultato netto di periodo pari a Euro 6 milioni, con un incremento del +56,60%

• Indebitamento finanziario netto pari a Euro 9,1 milioni, migliorato di 11 milioni di Euro

L’Assemblea ha, inoltre, deliberato l’incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette a otto membri e ha nominato, quale nuovo Consigliere di Amministrazione indipendente, il Professor Giuseppe Turchetti, che rimarrà in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra, commenta: “C’è grande soddisfazione per i numeri

raggiunti e per il pieno consenso ottenuto, oltre che per l’approvazione manifestata da parte di

tutti gli Amministratori e degli Azionisti presenti all’Assemblea: procediamo ora spediti verso gli obiettivi del 2018, per continuare a ottenere quei successi che hanno caratterizzato da sempre la

nostra impresa”.

Roberto Lacorte, Vicepresidente di Pharmanutra, commenta: “I risultati ufficializzati oggi dai Soci

sono motivo di orgoglio, oltre che di soddisfazione. L’approvazione all’unanimità del bilancio

d’esercizio 2017 è segno dell’importante comprensione del percorso di crescita e di sviluppo dell’azienda. Sono estremamente soddisfatto ed orgoglioso dell’ingresso nel Consiglio di

Amministrazione del Professor Giuseppe Turchetti, che arricchirà l’operato dell’organo amministrativo, portando importanti competenze riguardanti il marketing specifico del settore

della sanità. Oltre a questo, con la sua presenza nel CdA si aprono importanti opportunità di collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna, che ha nel Professor Turchetti un docente di

eccezione nei corsi “economia e gestione delle imprese” ed “economia e gestione dell’innovazione nel settore della sanità”.

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, redatto secondo i principi contabili italiani, e copia del bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Pisa, Via delle Lenze

216/b, e sul sito web della Società all’indirizzo www.pharmanutra.it, sezione “Investors/Corporate/Assemblee degli Azionisti”.

Il verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.