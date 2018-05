Pharmanutra festeggia la promozione in serie A del Parma

PISA – PharmaNutra festeggia il proprio scudetto con Cetilar®. Dopo gli ultimi intensi novanta minuti del Campionato di Serie B 2017/18, il Parma Calcio 1913, di cui PharmaNutra SPA è main sponsor con il suo brand Cetilar®, ha raggiunto infatti l’importante traguardo della promozione diretta in Serie A, un successo sportivo che stabilisce anche lo storico traguardo di prima squadra italiana ad aver conquistato tre promozioni consecutive dalla Serie D alla massima serie.

Un risultato storico per la città di Parma, la cui squadra vanta un’importante tradizione calcistica, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, a cui si unisce la soddisfazione del Gruppo Pharmanutra il cui Ad è il pisano Roberto Lacorte, da otto anni al fianco del Parma Calcio, prima come Medical Partner e poi a partire da questa stagione sportiva, come Main Sponsor con Cetilar®.

Una collaborazione che testimonia il legame profondo tra PharmaNutra e il territorio parmense, consolidatosi ulteriormente, anche grazie alla partnership con il celebre costruttore automobilistico Dallara nel team Cetilar Villorba Corse, impegnato nella preparazione alla prossima 24 Ore di Le Mans, e con il CUS Parma nella Cetilar Run, la corsa podistica che si è disputata con successo a Parma due settimane fa con oltre 1700 partecipanti.

Questa avventura si è concretizzata con un bellissimo lavoro di squadra e con la passione di un pubblico ed una tifoseria fortemente coinvolti in un progetto ambizioso, ai quali va un ringraziamento speciale da parte dello sponsor.

Carlo Volpi, Consigliere Delegato di PharmaNutra SPA, commenta: “E’ motivo di grande soddisfazione legare il nome di Pharmanutra e il nostro brand Cetilar® ad una delle storie sportive di maggior impatto degli ultimi anni a livello calcistico, che arriva per di più da una realtà di provincia fortemente rappresentativa dell’industria italiana e del Made in Italy nel mondo. Siamo onorati di aver contribuito al raggiungimento di questo risultato con il nostro Cetilar® sulle maglie crociate. E visto che anche con il nostro Gruppo stiamo vivendo un momento storico molto positivo, è arrivato il momento di festeggiare, prima di tornare a concentrarsi sugli impegni e le sfide future”.

PharmaNutra, infatti, sta attraversando un importante periodo di forte sviluppo come confermano i dati di bilancio del 2017, che riporta ricavi in crescita a doppia cifra pari a 37,8 milioni di euro (+15,3%) e un utile di esercizio pari a 6 milioni di Euro (+56,6%), con l’obiettivo di continuare a crescere sia sul mercato domestico che internazionale nei prossimi anni.