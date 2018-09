PISA – Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Piacenza-Pisa in programma domenica 30 settembre (ore 14.30) e valida per la 4° giornata della di serie C a Daniele Paterna di Udine.

Il direttore di gara sarà assistito da Pietro Lattanzi di Milano e Andrea Zaninetti di Voghera.

L’arbitro Paterna ha diretto, nella passata stagione proprio il match Pisa-Piacenza terminato 0-0