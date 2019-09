Piano delle asfaltature in città, 73 le strade rimesse a nuovo nei mesi estivi

PISA – “Nei mesi estivi – spiega il Sindaco Michele Conti – i cantieri affidati tramite Pisamo a ben otto ditte diverse per un totale di oltre due milioni di euro andati a gara, sono proseguiti a pieno ritmo, concentrando gli sforzi maggiori proprio per sfruttare il periodo della pausa estiva ed arrivare a metà settembre, con la riapertura delle scuole, a disporre delle principali asfaltature già realizzate.

Un impegno straordinario, concentrato in poco tempo per non impattare troppo con la ripresa del traffico, visto anche che gli interventi fatti hanno riguardato tante strade principali della viabilità cittadina, che tutti noi percorriamo quotidianamente, come via Livornese, via San Jacopo, via Fiorentina e via Cattaneo, via Battelli e via Veneto, via San Michele, Lungarno Buozzi e molte altre.”

“Grazie al lavoro intenso portato avanti da Pisamo, in soli sei mesi, da maggio a settembre – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – siamo riusciti ad asfaltare un totale di 73 strade, alcune tra le più trafficate ed utilizzate in città, senza creare troppi disagi, lavorando anche di notte e a tempo di record. 23 le strade asfaltate sul litorale nei mesi di maggio e giugno, 39 quelle realizzate in città in piena estate, tra luglio e agosto, e 11 quelle che rimangono da finire nel mese di settembre. Uno sforzo così enorme nella manutenzione delle strade non si era mai visto a Pisa e i cittadini ci stanno ringraziando per aver realizzato quella che dovrebbe essere un’attività di manutenzione ordinaria, ma che nella nostra città invece è mancata in maniera evidente per tantissimi anni e ci ha obbligato per questo ad intervenire rapidamente. L’elenco delle strade da rimettere a nuovo è ancora lungo e continueremo a lavorare, ma è sotto gli occhi di tutti l’impegno della nostra Amministrazione per intervenire in tutti i quartieri, con un’azione programmata e continua.”

Elenco delle strade asfaltate nei mesi di aprile, maggio e giugno sul Litorale:

Via Diacono, Via Duodi, via Orlandi, via di Gualduccio, piazza Gorgona, via Salvini, via Masca, via Vecchiani, Via Francardi, via Inghirami, via delle Ginestre, piazza Sardegna, via Cagliaritana, via Bigattiera, via dei Gattici, via delle Cedrine, via delle Ortensie, via dei Ginepri, via dei Girasoli, via dei Gladioli, via delle Felci, via delle Martelle e via delle Eriche.

Strade asfaltate a Pisa tra giugno, luglio e agosto:

Via Livornese, via Fiorentina, via Cattaneo, via Cerboni e via Montanelli

Nei quartieri CEP e Barbaricina: Via Andrea Pisano, via Due Arni, via Tesio, via Rossini, via Lomi, via Buffalmacco, Largo Haring, via Veneziano, via Giotto, via Giovanni Pisano, Via Pastore

A Gagno: via di Gagno, Via San Jacopo e Via Padre Bruno Fedi

Nei quartieri Pisanova, Cisanello e Piagge: Via Baldacci, via Cisanello, via Landi, via Pacioli, via Vesalio, via San Michele degli Scalzi, via Viviani, via Mariscoglio, via di Parigi, tratto via Cuppari

A Don Bosco: Via Battelli, via Veneto, via Studiati, piazza Hermada, via Hermada, via Tonelli, via Montello, via Monte Ortigara.

Lavori in corso in questi giorni: Lungarno Buozzi e Largo Caduti di Cefalonia

Lavori in programma nelle prossime settimane: Via Pellizzi e via Medaglie d’oro a Don Bosco; Via Matteotti, via Matteucci, via Agnelli, Via di Padule e via Bargagna a Cisanello; Via Puccini, via Niosi a Sant’Antonio; Via Santa Bibbiana e piazza Mazzini in San Francesco.