Piano delle asfaltature, da lunedì sotto i ferri via Fiorentina e quattro strade interne del Cep

PISA – Prosegue senza sosta il piano delle asfaltature nei quartieri della città. Da lunedì 22 luglio vanno sotto i ferri sia via Fiorentina che quattro strade interne al quartiere Cep.

In via Fiorentina l’intervento di fresatura e riasfaltatura della strada prende il via lunedì nel tratto compreso dalla Cella in direzione Riglione fino alla rotonda per la rampa di Via Gronchi. La strada non sarà chiusa al traffico ma si procederà per avanzamento dei lavori, istituendo il senso unico alternato regolato da movieri dalle 8.00 alle 19.00.

Nel quartiere Cep, dopo gli interventi appena conclusi in via Andrea Pisano, via Due Arni e via Tesio, da lunedì 22 sarà la volta di via Lomi, via Giotto, via Veneziano e poi da mercoledì di via Buffalmacco. Queste le modifiche al traffico per permettere lo svolgimento dei lavori:

VIA LOMI, dal 22 al 25 luglio con orario 08:00 – 19:00, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al traffico veicolare, eccetto residenti con accesso interno;

VIA GIOTTO, dal 22 al 25 luglio con orario 08:00 – 19:00, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al traffico veicolare, eccetto residenti con accesso interno;

VIA VENEZIANO, dal 22 al 25 luglio con orario 08:00 – 19:00, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al traffico veicolare, eccetto residenti con accesso interno;

VIA BUFFALMACCO, dal 24 al 26 luglio con orario 08:00 – 19:00, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al traffico veicolare, eccetto residenti con accesso interno.