Piano Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina

PISA – Continua il percorso di partecipazione aperto alla cittadinanza del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina.





Dopo l’incontro di apertura tenutosi a Cascina il 5 dicembre 2019 e il suo proseguo nelle date del 12 dicembre e 15 gennaio a Pisa ed il 22 gennaio a Marina di Pisa, è in programma un nuovo appuntamento a Cascina per il 30 gennaio 2020 presso la Biblioteca Comunale alle ore 17.00.

In quesa data – segnala l’Assessore all’Urbanistica di Cascina Roberto Sbragia – in prosecuzione di quanto già illustrato e dibattuto con la cittadinanza nell’incontro di apertura, si affronteranno i temi dello STATUTO DEL TERRITORIO e i sistemi in cui, per emergenze o carenze, verranno individuati gli interventi da portare in conferenza di copianificazione, procedura propedeutica e fondamentale alla adozione del piano.



Nell’incontro verranno illustrate le fasi del processo in modo da assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati a questo fomdamentale strumento.



Sarà presente un modulo in cui è possibile inserire il proprio recapito per essere invitati ai successivi incontri.

Si ricorda che tutta la documentazione è pubblicata sul sito istituzionale https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/26930/Piano-Strutturale-Intercomunale.html, oltre che sul sito del comune di Cascina.

Per le modalità di partecipazione, sarà possibile per tutti fornire un contributo tramite format durante gli incontri o tramite mail a garantedellacomunicazione@comune.pisa.it