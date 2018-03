Nuovo piano operativo comunale. Proposta del comune di Volterra

Volterra – E’ stato varato dal Comune di Volterra ai sensi dell’art.17 della Legge Regionale 65 del 2014. Un nuovo Piano Operativo Comunale, approvato durante la seduta del Consiglio comunale del 19 marzo verrà portato l’avvio della procedura per questo importante passaggio urbanistico. Questo provvedimento segue la Delibera di Giunta 248, del 19 dicembre scorso, in cui l’amministrazione dava al competente settore l’indirizzo di procedere all’avvio del procedimento del nuovo Piano Operativo.

«Questo percorso si affianca a quello già attivato e consolidato attraverso gli esiti della Conferenza di Copianificazione che si è svolta in Regione il 21 febbraio scorso – spiega il sindaco Marco Buselli -. Dopo le due varianti importanti affrontate nel primo mandato, stiamo completando un doppio percorso che vedrà una partecipazione importante e che porterà la città di Volterra ad avere un quadro che ne permetta uno sviluppo armonico di prospettiva, in relazione con il territorio di cui da sempre fa parte. Ringrazio gli uffici per lo sforzo notevole che stanno portando avanti per rendere possibile tutto questo».