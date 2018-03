Piazza delle Vettovaglie, è partita la riqualificazione

PISA – È partita la riqualificazione di Piazza delle Vettovaglie: da lunedì pomeriggio gli operai della ditta Co.Ve.Ma. Srl, aggiudicataria dei lavori, hanno fatto partire il cantiere.

Per il sindaco di Pisa Marco Filippeschi si tratta di un «intervento molto importante che segue un progetto più ampio di riqualificazione portato avanti negli anni dall’Amministrazione. Nello specifico il recupero aumenterà la vivibilità della zona e invoglierà i turisti ad esplorare ulteriormente il centro storico, un fenomeno aumentato negli ultimi anni e che vogliamo incentivare. Ringrazio la Fondazione Pisa per il prezioso contributo e i commercianti e gli abitanti della zona per la collaborazione».

L’intervento è realizzato grazie ad un investimento di 455mila euro (dopo il ribasso di gara), quasi interamente coperto dal finanziamento della Fondazione Pisa di 430mila euro. I lavori dureranno 10 mesi, il termine è previsto per il 28 dicembre. Il progettista e direttore è Roberto Pasqualetti, architetto del Comune di Pisa

«Il progetto prevede la riqualificazione della pavimentazione di piazza delle Vettovaglie e di una porzione di via Cavalca, la sistemazione del loggiato della piazza, il restauro delle colonne, del porticato e della fontana, la pulizia dei muri. In piazza Sant’Omobono, dove si stanno realizzando i nuovi bagni pubblici, il box verde della panetteria sarà rimosso e l’attività sarà ricollocata in un altro spazio» spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Serfogli. Per la durata dei lavori i banchi del mercato dei vestiti sono spostati temporaneamente in Largo Ciro Menotti e Piazza Garibaldi. «Importante sarà inoltre la collaborazione delle attività commerciali e dei privati che, seguendo il regolamento di qualità urbana già sperimentato in Corso Italia e via Santa Maria, potranno aiutare ad elevare il decoro e la qualità dell’ambiente urbano» continua Roberto Pasqualetti progettista e direttore dei lavori nonché responsabile del progetti di qualità urbana del Comune di Pisa «Con l’intento di creare meno disagio possibile agli esercizi commerciali della piazza, abbiamo adottato un cronoprogramma dei lavori suddiviso in 20 microfasi, in ognuna delle quali si interviene su una piccola porzione di pavimentazione, completandola in tempi rapidi, in modo da sostare con il cantiere meno tempo possibile a ridosso di ogni esercente, la cui attività non sarà mai interrotta»

Continuano inoltre i lavori per la realizzazione dei bagni in piazza Sant’Omobono con la riqualificazione di una struttura in muratura preesistente. I bagni saranno 5, 2 a ingresso libero e 3 controllati. L’intervento prevede servizi per disabili, per uomini e donne, aperti per tutta la notte. Tra poco saranno messi gli infissi e poi i sanitari. Nei mesi scorsi nella stessa area è stata realizzata la fognatura nera in vicolo del Vigna, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, con conseguente rilastricatura, mentre l’associazione “Le Vettovaglie” ha curato l’imbiancatura delle pareti.

Descrizione dell’area – La piazza porticata e l’area circostante sono caratterizzate dalla presenza di notevoli e significativi esempi tipici dell’edilizia civile medievale. Gli elementi architettonici di maggior rilevanza risultano le colonne ed i capitelli costituenti il loggiato della piazza e la fontana. Sono evidenti e diffusi fenomeni di degrado fisico, in parte residui degli eventi bellici. L’area del mercato, costituisce un ambito omogeneo storico-edilizio che ha il baricentro in piazza delle Vettovaglie. Nata come piazza commerciale ha mantenuto fino ad oggi tali caratteristiche. Negli ultimi anni si è aggiunto il fenomeno della movida serale che ha condizionato la trasformazione dell’offerta commerciale, oggi più orientata a fornire un servizio bar