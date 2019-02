Piazza San Paolo a Ripa d’Arno si rifa il look. Domenica la riapertura

PISA – In vista della prossima riapertura della famosa e storica Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, che avverrà domenica 3 marzo, con la celebrazione alle ore 17 della Santa Messa officiata da S.E. Monsignor Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa, anche la Piazza si rifà il look con l’ultimazione a breve dei relativi lavori di recupero e riqualificazione.

di Giovanni Manenti

Tali opere, assegnate alla Ditta Lattanzi Srl di Roma con contratto di appalto stipulato a fine ottobre scorso per un importo di ca. 340mila €uro oltre a ca. 20mila €uro per oneri di urbanizzazione, sono difatti giunte alla loro fase conclusiva che consiste nella collocazione a verde della parte di via Niosi, i cui lavori sono iniziati quest’oggi e se ne prevede la definitiva ultimazione verso il 20 del prossimo mese.

Si sta così finalmente perfezionando un’opera di restituzione ai cittadini di uno dei centri storici sia di culto per i fedeli che di fruizione per genitori di bambini in tenera età che erano soliti accompagnare i loro piccoli nell’ampia Piazza antistante per respirare un’aria sana nelle prime ore pomeridiane, specie in questo periodo in cui ci stiamo avvicinando a grandi passi alle primavera.