“Il piccolo principe e l’aviatore” alla Città del Teatro di Cascina

CASCINA – Prosegue con successo la rassegna “Domenica a teatro” alla Città del Teatro e della Cultura di Cascina. Officine della cultura, con il contributo della Regione Toscana, presenta “Il piccolo principe e l’aviatore”, da Antoine de Saint-Exupéry, in scena domenica 21 GENNAIO alle ore 16 e alle ore 18.

Un racconto, un concerto, un intreccio tra musica, narrazione e immagini, ma anche un gioco in cui tutti saranno invitati a ricordare, raccontare, disegnare: una pecora, un serpente, una stella. Il Piccolo Principe è la storia più semplice e allo stesso tempo più intensa che tutti noi abbiamo letto. Una storia per ragazzi, ma soprattutto per gli adulti che non si sono mai dimenticati completamente di essere stati bambini.

L’allestimento di Officine della Cultura, che sancisce il debutto come regista dell’attrice Amanda Sandrelli, vede in scena un narratore/aviatore (Samuele Boncompagni), accompagnato da una piccola orchestra a cui è affidato non solo il compito di sottolineare con atmosfere musicali i vari passaggi della storia, ma anche quello di raccontarne delle parti importanti attraverso nove canzoni. Il tutto è impreziosito dalla videoproiezione delle illustrazioni disegnate da Alvalenti, affermato grafico, illustratore e umorista senese e dagli elementi scenografici di Lucia Baricci.

Officine della Cultura è una cooperativa, fondata da un gruppo di musicisti e operatori che lavorano a vario titolo nell’area della produzione e della promozione culturale. Le produzioni Officine della Cultura si caratterizzano per la multidisciplinarietà (musica/teatro), nonché per l’attenzione alle culture altre, facendo così della contaminazione delle culture e dei linguaggi espressivi, il proprio carattere distintivo.

Negli anni, per l’attività di produzione, Officine della Cultura ha collaborato strettamente con artisti e autori importanti, tra cui segnaliamo Stefano Massini, Amanda Sandrelli, Isabella Ragonese, Moni Ovadia, Frank London, Shel Shapiro, Dario Brunori e Ottavia Piccolo.

BIGLIETTI. Intero adulti 7,50 euro – bambini (fino a 12 anni) 6 euro – promo adulti 6,50 euro – promo bambini 5,00 euro + diritto di prevendita

Info biglietti: biglietteria@lacittadelteatro.it – T. +39 345 8212494

Info eventi: www.lacittadelteatro.it