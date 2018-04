Piede sotto la lama del motocoltivatore: uomo in ospedale

PISA – Alle ore 19 di martedì 3 aprile personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco è intervenuto in via Bientinese nel comune di Santa Maria Monte per un soccorso ad un uomo di 65 anni mentre stava lavorando il proprio orto con un motocoltivatore ed è rimasto incastrato con un piede sotto la lama del moto coltivatore stesso.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare con un seghetto a mano e una piccola mola elettrica per poter tagliare la lama e consegnare il paziente al personale del 118 che ha condotto in ospedale dove gli è stata rimossa la lama.