Piena dell’Arno attesa a Pisa alle 24. Chiuse le scuole a Pisa e San Giuliano Terme. Le ultime

PISA – La Sala Operativa della Protezione Civile della Provincia di Pisa sta seguendo in queste ore l’evolversi della situazione in atto per la piena del fiume #Arno.

Il Presidente della Provincia Massimiliano Angori sta partecipando, da questa mattina alle riunioni con la Prefettura di Pisa, il Genio Civile-Regione Toscana, il Comune di Pisa, i Vigili del Fuoco e tutti i rappresentanti degli Enti gestori dei servizi, finalizzate al monitoraggio costante dell’evento.

A Pisa città le scuole lunedì 18 novembre saranno chiuse, compresi gli istituti superiori di competenza diretta della Provincia e Università.

Scuole chiuse anche in alcuni comuni del territorio provinciale come San Giuliano Terme e Calci (scuole aperte invece a Vecchiano) dove si stanno susseguendo gli aggiornamenti al riguardo, in vista dell’allerta #rossa di domani in molti territori pisani, diramata dalla Regione Toscana e inerente il rischio idrogeologico del reticolo principale dell’Arno.

Per quanto concerne la viabilità, i ponti sull’Arno sono chiusi alla viabilità a Pisa centro. Chiusi anche i ponti a Santa Croce, a La Botte, e sulla SP 6 a Castelfranco; chiuso anche il ponte sulla SP29. La situazione è in evoluzione.

E’ stata disposta la chiusura del viale D’Annunzio nella parte finale, a partire dalla rotatoria di San Piero.

Per quanto riguarda il fiume Arno, è attualmente in corso il passaggio della piena a Fucecchio.

Si prevede che l’Arno raggiunga livelli elevati per le 18 circa a Pontedera e per le 24 a Pisa Centro.

È entrato in funzione la cassa di espansione di Roffia, a San Miniato, e dalle 15.30 anche lo scolmatore dell’Arno a Pontedera.

La situazione è in continua evoluzione e costantemente monitorata dalla Regione Toscana presso la sala operativa della Provincia di Pisa, in sinergia con la Provincia e le altre istituzioni cittadine quali Comune e Prefettura di Pisa.