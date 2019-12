Piero Braglia: “Vinta una gara importante. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi”

PISA – Nel dopo gara dell’Arena parla il mister del Cosenza Piero Braglia vittorioso contro la sua ex squadra.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo vinto una partita importante su un campo difficile come quello di Pisa. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per il primo tempo giocato. Per demerito mio abbiamo scoperto tardi Broh, non gli ho mai dato fiducia sbagliando. Meno male abbiamo segnato il terzo gol altrimenti se Moscardelli avesse segnato il rigore sarebbe andata come ad Ascoli. Scherzi a parte quest’anno pochi ci hanno messo sotto però il calcio è strano oggi ci è andato tutto bene e quando nel calcio ti va tutto bene la strada è in discesa”.