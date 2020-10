Pierpaolo Bisoli: “Siamo sulla buona strada”

PISA – Il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli presenta la sfida al Pisa in programma domenica 4 ottobre (ore 15) all’Arena.

SUL PISA. “Il Pisa ha cambiato pochissimo, sposando la linea della continuità. Gli stessi valori che vorremmo fare nostri. Inoltre ha elementi di notevole qualità, penso a Caracciolo, Soddimo, Lisi, Varnier. In B è sempre difficile vincere e tante volte gli episodi determinano i risultati. Noi ora come ora siamo al 60 per cento, non di più. Fare risultato a Pisa per lavorare poi in tranquillità e non in trincea diventa fondamentale”.

L’EX CERAVOLO DAL PRIMO MINUTO. “Il nuovo modulo lo favorisce e io vedo un giocatore determinatissimo. In queste prime uscite ha dimostrato di essere quel Ceravolo che tutti abbiamo ammirato in passato. Lui e Ciofani sono perfettamente compatibili”.

SULL’ASSENZA DI GAETANO. “Dispiace perché Gaetano era uno dei più in forma. Ma resto tranquillo perché le alternative non ci mancano: abbiamo provato Buonaiuto e anche Ghisolfi, che è un patrimonio della società, un 2002 che se saprà restare con i piedi per terra non avrò problemi ad utilizzarlo“.