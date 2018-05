Pioggia e temporali, codice giallo fino alla mezzanotte di domani, martedì

PISA – Codice giallo su tutta la Toscana per pioggia e temporali forti fino alla mezzanotte di martedì 22 maggio. Lo ha emesso la Sala Operativa della Regione Toscana prolungando la vigilanza già emessa per oggi, lunedì, a causa del lento calo della pressione sul Mediterraneo centro occidentale con la conseguente e progressiva instabilizzazione dell’atmosfera che, con il transito di una linea di instabilità, renderanno possibili temporali anche forti sia lunedì che martedì.

PIOGGIA E TEMPORALI FORTI. Lunedì, nel corso del pomeriggio temporali sparsi anche forti più probabili sulle zone interne; in serata precipitazioni diffuse con temporali sparsi, localmente forti, più probabili sul nord ovest, Valdarno Inferiore e costa centro settentrionale. Domani, martedì, piogge diffuse durante la notte con possibilità di temporali sparsi, localmente forti, più probabili sul nord ovest, Valdarno inferiore e costa centro settentrionale. Nel corso della mattina temporanea attenuazione dei fenomeni.

Dal pomeriggio nuova instabilizzazione con possibili temporali sparsi anche forti e associati a grandinate e forti raffiche di vento, più probabili sulle zone interne centro-settentrionali.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.