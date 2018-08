Pioggia di medaglie per la Canottieri Arno. Il 4 settembre la festa in Consiglio Comunale

PISA – Martedì 4 settembre alle 15, prima dell’inizio della seduta de Consiglio Comunale, in Sala Regia, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Michele Conti, festeggerà, insieme a tutti gli assessori e consiglieri comunali, Sara Caverni, Chiara Di Pede e Clara Massaria, tutte atlete della società canottieri Arno che il 12 agosto scorso hanno raggiunto traguardi davvero straordinari nelle loro rispettive discipline.

In particolare, Sarah Caverni, nella specialità 4 senza, cioè 4 vogatori senza timoniere, ha vinto la medaglia di bronzo nel campionato mondiale universitario a Shanghai, Chiara di Pede, nella specialità 4 senza femminile, categoria junior, ha vinto la medaglia d’argento nel campionato del mondo junior a Racice nella Repubblica Ceca e, infine, Clara Massaria, ha vinto, nella specialità 4 con, cioè 4 vogatori con timoniere, la medaglia d’oro al campionato del mondo, sempre a Racice. iniziativa, questa, fortemente voluta dall’assessore agli impianti sportivi, Raffaele Latrofa.

Della squadra agonistica della canottieri Arno fanno parte anche altri atleti che hanno raggiunto ottimi risultati a livello Nazionale ed Internazionale, come Emanule Giarri, Campione Italiano nella specialità del Singolo categoria Junior nel 2016 e Silvia Terrazzi che è stata più volte convocata in Nazionale e con l’obiettivo di raggiungere le olimpiadi del 2020.

La squadra agonistica della Canottieri Arno è allenata da Nicola Iannucci che è anche il coordinatore di tutti gli allenatori di Canottaggio della Canottieri Arno. Ad affiancare Nicola c’è Pietro Pezzini secondo allenatore della Squadra Agonistica e Federico Micaelli. Lo staff della Canottieri si avvale anche di altri allenatori che seguono altri settori. Il settore giovanile, detto “CAS” rivolto ai bambini da 10 a 14 anni, è seguito dagli allenatori Yuri Dalla Valle e Simona Grammatico. Abbiamo poi una Squadra Club (parallela alla Squadra Agonistica in termini di età) che è allenata da Pietro Pezzini e Simona Grammatico riservata ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18/19 anni che fanno Canottaggio per passione e divertimento senza lo “stress” della competizione. Ed infine il settore Adulti allenato da Federico Romani, Lara Chisari, Matteo Rosellini e Francesco Gadducci per tutti quelli a cui piace fare sport e vivere la Città da un nuovo punto di vista. La particolarità che contraddistingue tuttu gli allenatori della Società Canottieri Arno, senza eccezioni, è che tutti hanno iniziato a fare Canottaggio nella Società in cui oggi allenano.

Nella foto sopra, Chiara Di Pede è la prima atleta a destra