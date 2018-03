Pioggia e vento a Pisa. Due alberi caduti molti interventi

PISA – La nostra città si è risvegliata sotto la pioggia ed il forte vento alla vigilia di Pasqua.

Oltre 60 chilometri orari la velocità del vento con oltre 20 mm fu acqua caduta in poche ore a San Giuliano e nei quartieri nord di Pisa. Colpite le zone di Ghezzano e Cisanello.

Nel Comune di Pisa le squadre di Euroambiente, coadiuvate dalla Polizia Municipale, sono al lavoro per rimuovere due alberi che sono caduti in via Paradisa senza causare danni a cose o a persone. Rimosso anche un pino pericolante in via di Pratale, altri interventi per togliere rami pericolanti in via del Brennero e sul viale delle Piagge.

Particolarmente colpita dal maltempo Calci in via Calcesana dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rami Caduti sulla carreggiata.