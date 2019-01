Pippo Baudo fa tappa alle Officine Garibaldi a Pisa

PISA – Il noto conduttore televisivo Pippo Baudo sarà ospite del “salotto d’Europa” negli spazi di via Gioberti, martedì 12 febbraio alle 17.30, per presentare il suo libro “Ecco a voi, una storia italiana”.

Alle Officine Garibaldi parlerà dei suoi successi e della sua spettacolare esperienza nel mondo della tv. Pippo Baudo sarà protagonista del “Salotto d’Europa”, negli spazi di via Gioberti, il prossimo 12 febbraio alle 17.30, quando presenterà il suo libro “Ecco a voi, una storia italiana”. Anni e anni di carriera raccontati nel testo, edito Solferino, che rivelano curiosità e aspetti della quotidianità di

uno dei volti più noti della televisione.

Intervistato dalla giornalista di “Evolution Tv”, Manuela Arrighi, e introdotto dall’avvocato Alfredo Bas-sioni, Baudo intratterrà gli spettatori delle Officine con la sua storia italiana. Attraverso i ricordi di una vita, che ha incrociato tutte le maggiori personalità della politica, dello spettacolo, del cinema, della musica, Pippo Baudo racconta non solo se stesso ma anche un’Italia in profondo mutamento. Una vera rivoluzione del costume nazionale di cui lui è stato, oltre che testimone privilegiato, an-che autore e regista.

L’ingresso è riservato ai tesserati di Officine Garibaldi, che potranno prenotare i biglietti sulla piattaforma di eventbrite. La tessera dà la possibilità di accedere gratuitamente, o a costo ridotto, a tutti gli eventi in programma per il 2019 negli spazi di via Gioberti. Il costo è di 15 euro, e sarà in promozione a prezzo scon-tato (12 euro) fino al 12 febbraio.