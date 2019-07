PISA – Altro colpo in arrivo per il Pisa che sta accelerando sul mercato. Oltre ad Asencio i nerazzurri sono vicini a chiudere l’acquisto di Nicholas Siega, esterno sinistro classe ’91 in forza al Cittadella che lo scorso anno ha contribuito alla stagione memorabile degli uomini di mister Venturato.

La trattativa è in stato avanzato secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, ed il Pisa preleverà il calciatore a titolo definitivo.