Live. Pisa – Albissola 0-0. Fine primo tempo

PISA – Sono in campo all’Arena Pisa – Albissola nella sfida valevole per la quattordicesima giornata del girone A di serie C.

di Antonio Tognoli

Mister Luca D’Angelo recupera Izzillo e De Vitis e li schiera entrambi dal primo minuto di gara. In attacco c’è la coppia Moscardelli – Masucci. L’Albissola squadra ligure neo promossa si presenta all’Arena con un 3-4-3 con Mahrous accanto a Cais e Martignano. Pisa in maglia nerazzurra, Albissola in maglia bianca con la striscia obliqua celeste. Circa una cinquantina di tifosi al seguito della compagine ligure.

Pronti via ed è il Pisa a tenere il pallino del gioco creando occasioni dalle parti di Piccardo. Ci provano Masucci e Moscardelli con il destro, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al 18′ è ancora Moscagol a provarci dal limite dell’area con un destro da dimenticare. Al 25′ il Pisa chiede un calcio di rigore per una spinta evidente in area su De Vitis ma anzi il direttore di gara ammonisce Lisi per proteste. La gara si innervosisce ed è molto spezzettata. L’Albissola si fa pericolosa al 37′ con un sinistro di Martignano deviato in angolo da un difensore nerazzurro. Il primo tempo si chiude senza nessun altra emozione sullo 0-0.

PISA – ALBISSOLA 0-0

PISA (3-5-2): Gori; Buschiazzo, Masi, Liotti; Birindelli, Gucher, De Vitis, Izzillo, Lisi; Moscardelli, Masucci. A disp. D’Egidio, Cardelli, Brignani, Zammarini, Cernigoi, Di Quinzio, Cuppone, Meroni, Marin, Maffei, Marconi. All. Luca D’Angelo

ALBISSOLA (3-4-3): Piccardo; Oliana, Nossa, Rossini; Calcagno, Bezziccheri, Sibilia, Oukhadda, Mahrous, Cais, Martignago. A disp. Bambino, Albertoni, Sancinito, Balestrero, Gulli, Raja, Durante, Bartulovic, Damonte, Gargiulo, Oprut, Silenzi. All. Claudio Bellucci.

ARBITRO: Andrea Colombo della sezione di Como

NOTE: serata fredda, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Lisi, Oukhadda, Sibilia. Angoli 5-2