PISA – In questo momento surreale e con il campionato fermo il nostro poeta Sandro Cartei con i suoi versi fotografa un po’ questo periodo particolare legato all’emergenza Coronavirus con la poesia dal titolo “Pisa, ancor più forte ti riabbracceremo”

di Sandro Cartei

PISA, ANCOR PIÙ FORTE TI RIABBRACCEREMO

Il gol partita di Lisi nel derby contro il Livorno



“Eravamo reduci dal derby vinto, seppur giocato in un clima surreale



Il morale era alle stelle, pronti per andare a Salerno a battagliare

L’avanzare del virus, l’aumentare dei morti, lo sport, così, non può continuare

Niente Pisa per un mese, non era mai successo, senza te non potrò stare

Ma ora è il momento di fermarsi, per battere questo nemico comune

È il momento di fare squadra, perché nessuno, da questo virus, è immune

Dobbiamo giocare una partita strana, stando a casa, senza uscire

Riguardo i video dei momenti in cui tu, oh Pisa, mi hai fatto gioire

Ci stanno dividendo, ma noi non ci pieghiamo, e il nemico sconfiggeremo

E quando tutto finirà, caro Pisa, ancor più forte, vedrai, ti riabbracceremoriabbracceremo”