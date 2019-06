PISA – Così come per la gara di andata anche Pisa – Arezzo di domenica 2 giugno sarà trasmessa in diretta su RAI 3 per la Regione Toscana.

Accolta dunque la richiesta del Prefetto di Pisa Giuseppe richiesto alla Rai per trasmettere la gara di ritorno delle semifinali play off. Fischio d’inizio alle ore 20.30.