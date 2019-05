PISA – Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Pisa-Arezzo in programma domenica 2 giugno (ore 20.30) e valida per il Secondo Turno Nazionale Playoff a Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Il direttore di gara sarà assistito da Salvatore Marco Di Benedetto di Barletta e Leonardo De Palma di Foggia.

Il Quarto Uomo sarà Alessandro Meleleo di Casarano.