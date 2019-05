Pisa – Arezzo, lunedì il via alla prevendita

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica che lunedì 27 maggio saranno comunicate le modalità di prevendita dei tagliandi relativi alla gara Pisa-Arezzo in programma all’Arena Garibaldi domenica 2 giugno (ore 20.30).

Come in occasione della precedente gara casalinga Playoff sarà garantita la prelazione agli abbonati che per alcuni giorni potranno riscattare il loro biglietto presso i Pisa Store di via Luigi Bianchi e via Cesare Battisti, oppure usufruendo del servizio on line.

Contemporaneamente sarà attivata sul circuito Viva Ticket (anche on line) la vendita libera dei biglietti disponibili poiché non soggetti a prelazione. Nel settore di Curva Nord la vendita dei tagliandi sarà interdetta ai residenti nella Provincia di Arezzo.

La prevendita dei biglietti del settore ospiti Curva Sud (n.500 posti) sarà acquistabile solo nei punti vendita Viva Ticket e interdetta ai residenti nella Provincia di Pisa