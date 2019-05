Pisa – Arezzo, il Prefetto Castaldo chiede la diretta tv

PISA – All’esito della odierna riunione del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha richiesto alla Rai la diretta TV, in ambito regionale, dell’incontro di calcio Pisa – Arezzo, in programma domenica 2 giugno all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, valevole come gara di ritorno per i play off seconda fase del campionato di serie C Lega-Pro.

L’iniziativa è finalizzata ad evitare l’arrivo nel capoluogo di un numero di tifosi ospiti superiore rispetto alla capienza del settore ad essi riservato, con potenziali situazioni di criticità per l’ordine pubblico.