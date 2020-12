Pisa – Ascoli: precedenti favorevoli ai nerazzurri

PISA – Sono 16 i precedenti all’Arena Garibaldi tra Pisa ed Ascoli. Lo storico è favore del Pisa con otto successi a fronte di cinque pareggi e le tre vittorie ottenute dai bianconeri ascolani.

di Antonio Tognoli

A livello di serie B si contano sei match tra le mura amiche per il Pisa con quattro successi nerazzurri, un pareggio ed una vittoria bianconera per 1-0 risalente al 21 Marzo 1993 con gol di un certo Oliver Bierhoff.

L’ultima sfida a Pisa contro i marchigiani però è quella del 27 luglio scorso quando Nicolas Siega decise con un destro dal limite, dopo una prolungata azione personale la partita, al minuto 44 del primo tempo. Gara che si chiuse sull’1-0 per il Pisa che poi all’ultima giornata a Frosinone vide svanire il sogno Playoff.

Nella penultima sfida disputata a porte chiuse nella stagione 2017 per l’inagibilità dell’Arena con Gattuso in panchina nerazzurri vittoriosi per 2-1 con le reti di Varela e Verna. Per i bianconeri a segno a cinque dalla fine con Hallberg. Ujkani decisivo nel finale nega il pari all’Ascoli su un colpo di testa di Favilli.

Nella foto sopra Nacho Varela (Credit Giorgio Tognetti)