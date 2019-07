Pisa, Asencio, ore decisive. Il punto sul mercato dei nerazzurri

PISA – Dovremo esserci. È attesa in giornata o al massimo domattina mercoledì 24 luglio la firma del contratto di Raul Asencio attaccante del Genoa, al Pisa.

di Maurizio Ficeli e Antonio Tognoli

E dovrebbero esser ore decisive anche per il ritorno in prestito dal Sassuolo del centrocampista romeno Marius Marin a Pisa e l’arrivo del centrocampista Roberto Biancu dal Cagliari.

Il Ds Roberto Gemmi sta lavorando anche per gli arrivi di Marco Pinato sempre dal Sassuolo e del portiere dell’Udinese Samuele Perisan. Per queste due operazioni però se ne riparlerà la prossima settimana quando si saranno liberate le caselle del portiere Daniele Cardelli destinazione Alessandria e quella riguardante Umberto Eusepi sempre più diretto verso Catanzaro anche se piace a Siena ed Arezzo.

Mentre potrebbe essere deciso prima della fine della settimana il futuro di Roberto Zammarini ad un passo dal Monza a cui piace anche Nicolas Izzillo nelle mire anche del Trapani.

Secondo il sito “TuttoReggina” infine la società amaranto calabrese è tornata in pressing per ottenere le prestazioni di Daniele Liotti. L’esterno originario di Pizzo Calabro in provincia di Vibo Valentia è in ritiro a Storo ed è stato impiegato per 45′ da Mister Luca D’Angelo nella prima amichevole della stagione. La società di via Cesare Battisti sta valutando la situazione ed alla fine potrebbe anche cedere sul calciatore, insistentemente cercato dalla Reggina.

Nella foto sopra il direttore Roberto Gemmi e l’Ad Giovanni Corrado a colloquio a Storo