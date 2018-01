“Pisa at work”. La mostra dell’evoluzione di Pisa.

PISA – La città è in continua evoluzione e il risultato di 10 anni è stato presentato mercoledì 10 Gennaio presso le Logge dei banchi a Pisa con la mostra “Pisa at work“.

Qui è possibile visionare l’intervista al Sindaco FIlippeschi e altri video della mostra

di Maria Bruno

La mostra che ospita il Comune di Pisa si terrà da oggi fino al 28 Gennaio con orario 9.00 – 19.00 negli spazi di Logge dei banchi ed è dedicata alle opere pubbliche realizzate dal Comune di Pisa. Una consuetudine partita nel 2007 fino al 2013 che permette ai cittadini e turisti di ammirare la trasformazione della città in continua evoluzione.

La mostra ha come filo conduttore il viaggio virtuale al’interno della città: infatti, vi è una grande pianta di Pisa montata sul pavimento sotto le logge circondato da schermi.

“Come in ogni finale di mandato facciamo un rendiconto, quindi la mostra dà informazione ai cittadini, consente di fare una valutazione”. Così afferma soddisfatto il Sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, che sostiene come sia importante valorizzare tutto l’operato effettuato durante i 10 anni e come l’amministrazione si sia impegnata per concretizzare progetti e idee a fin di bene per la città.

“Si tratta di investimenti di circa 400 milioni di euro compresi quelli che sono grandi lavori a favore del turismo e i grandi recuperi stradali. Le immagini e i numeri sono la verità di un cambiamento. E’ una piattaforma utile per tutti coloro che si presenteranno alle prossime elezioni comunali”.