Pisa, auto in un fossato

PISA – Alle ore 23 di venerdì 2 febbraio personale dei Vvf della sede centrale di Pisa con il supporto della squadra spero alpinistico fluviale è intervenuta in via vecchia di Marina a Pisa per un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento un uomo perso il controllo dell’auto finendo in un fossato con acqua.

Al momento che la squadra è giunta sul posto il conducente era già fuori dall’auto in stato confusionale pertanto sono state effettuate ulteriori ricerche per verificare se all’interno dell’auto non ci fossero altre persone o mezzi coinvolti nell’incidente.

Le verifiche effettuate hanno dato esito negativo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale.