Il Pisa Beach Soccer affidato a mister Lami

PISA – Ospite dell’ Hotel Repubblica Marinara di Pisa, il Pisa Beach Soccer di Alessandro Donati, ha ufficializzato la prima grande novità della stagione 2019, lo staff tecnico.

Dopo aver ringraziato Mister Juninho per l’operato svolto nell’estate 2018, la formazione presieduta da Donati, ha investito impegno e risorse per allestire un nuovo staff tecnico di stampo locale pisano.

Andrea Pelli, riconfermato Direttore Sportivo nerazzurro anche per la stagione 2019, ha diretto i lavori in questi mesi per quanto riguarda la composizione del nuovo staff tecnico.

Sarà Nicola Lami il nuovo mister del Pisa Bs. Finalmente un mister pisano, già conosciuto sul territorio e nell’ambiente del Beach Soccer locale. Caratteristiche fortemente volute e ricercate dalla società pisana.

A coadiuvare Lami, ci sarà Armando Cofrancesco, napoletano ma pisano d’adozione da ormai moltissimi anni, già giocatore del Pisa Bs e collaboratore di Mister Lami in alcune esperienze di Calcio a 5. Riconfermato nelle vesti di preparatore atletico, il giovane ed esperto Marco Biagini.

A curare invece l’aspetto della preparazione dei portieri, ci sarà un volto nuovo, Mauro Siotto.

Lami, Cofrancesco, Biagini e Siotto. Saranno loro che andranno a gestire in toto l’aspetto tecnico organizzativo della squadra. Volti nuovi e meno nuovi, che già hanno avuto modo di lavorare insieme e che sicuramente sapranno mettere a disposizione le loro conoscenze in maniera complementare.

Dario e Diego Del Cesta, e il loro studio fisioterapia di Fornacette sarà nuovamente il primo punto di riferimento per le cure fisioterapiche degli atleti.

Nelle prossime ore le dichiarazioni ufficiali dei protagonisti.

In foto da sinistra: Andrea Pelli, Dario Del Cesta, Alessandro Donati, Nicola Lami, Marco Biagini, Armando Cofrancesco, Mauro Siotto.

UFFICIO STAMPA PISA BS

Romina Orsini