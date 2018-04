Pisa Beach Soccer, c’è la riconferma anche per Mirko Marrucci

PISA – Dopo la riconferma di Alessio Battini, arriva anche l’ufficialità della riconferma di Mirko Marrucci, un altro tassello dello zoccolo duro del Pisa Bs.

Il viareggino, Marrucci, a Pisa da diverse stagioni ormai, ha accettato di buon grado l’idea di rimanere nella città della Torre, sposando a pieno il progetto tecnico firmato da Marrucci – Juninho e Pelli.

Reduce da una stagione 2017 più che brillante, Mirko avrà sicuramente voglia e spirito per potersi quanto meno riconfermare in questo 2018.

“E’ un vanto per noi aver avuto la possibilità di riconfermare Mirko. La sua esperienza e la sua tenacia sono qualità importanti e indispensabili per la nostra sqaudra. Il Mister e il Ds Pelli, hanno voluto fortemente la sua riconferma. La scoietà non ha potuto che essere d’accordo” conferma la dirigenza del Pisa Bs.