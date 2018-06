Il Pisa Beach Soccer cede alla Samb negli ultimi minuti

PISA – Il Pisa di Junihno cede alla Samb di Di Lorenzo (2-3) soltanto negli ultimi due minuti, dopo un calcio di rigore concesso dal direttore di gara alla formazione rosso blu e realizzato da Pedro Perez.

Buona la gara dei nerazzurri, che passano ingenuamente in svantaggio dopo appena alcuni secondi dal calcio di inizio freddati da un gran gol di Palma.

A pareggiare e regolare i conti ci pensa Mirko Marrucci grazie ad un bel gol di testa che beffa Del Mestre.

Stabilito l´equilibrio il Pisa prende in mano la gara e passa in vantaggio con un calcio di punizione firmato da Barsotti, un missile terra – aria che si infila alle spalle dell´ estremo difensore rosso-blu.

La Samb inccassa e reagisce, trovando il gol del due a due grazie alla rete dell´ ex Michele Di Palma. Nella seconda frazione di gara, il gioco è abbastanza equilibrato e le due formazioni non esitano a rendersi pericolose l´una contro l´altra, il gol però non arriva constringendo le due formazioni a giocarsi il tutto per tutto nel terzo tempo.

Il forte tedesco Weirauch riporta in vantaggio il Pisa, finalizzando a rete un bello scambio con il connazionale Biermann, ma il paraguaiano Soares non ci sta e riporta la Samb sul pari.

Durante gli ultimi giri di cronometro arriva la beffa per il Pisa.

Il Direttore di gara concede un calcio di rigore molto discusso alla Samb, Perez su doppia battuta insacca alle spalle di Battini e regala alla propria squadra i tre punti.

Grande rammarico per i ragazzi di Junihno che hanno comunque di nuovo dimostrato dopo la vittoria con il Bragno di essere una delle formazioni da battere.

Nella foto l’esultanza di Weirauch