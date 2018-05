Pisa Beach Soccer. Fappani e Marinai alla corte di mister Juninho

PISA – “Ho cominciato a giocare a Beach Soccer che ancora non avevo diciotto anni. Ho vestito la maglia del Viareggio Bs per sette stagioni, conquistando tutti i massimi trofei, compresi Coppa Italia, Euro Winners Cup e Campionato Serie A. In questo 2018 però comincia una nuova era, con il Pisa Beach Soccer, in casacca nerazzurra“, dichiara il venticinquenne Stefano Marinai.

“Siamo un bel gruppo, sono sicuro

che riusciremo a conquistare traguardi importanti. Non sarà facile ma la squadra è stata costruita per far bene, e io voglio dare il mio contributo in tutto e per tutto“.

Arrivato alla corte di Juninho, Marinai si è subito ben integrato ed amalgamato al gruppo nerazzurro, forte del fatto anche di aver già giocato con molti di loro nella stessa formazione. Dopo una stagione di calcio a undici costellata da grandi soddisfazioni (ricordiamo che Marinai milita nel Viareggio in serie D), Stefano arriva a Pisa voglioso di far bene.

“Siamo felicissimi dell´arrivo di Marinai. Io e la società tutta lo abbiamo voluto fortemente. Siamo sicuri, che Stefano, insieme agli altri ragazzi, sarà regalarci grandi gioie sulla sabbia” spiega il Presidente Alessandro Donati.

Altra new entry nella formazione nerazzurra per dar man forte alla formazione guidata dal brasiliano Juninho è Federico Fappani. Alla sua terza stagione in disciplina, Fappani arriva a Pisa carico di belle speranze e motivazioni.

“Questa è la mia terza stagione nel Beach Soccer. Nel 2016 ho conquistato una sudatissima salvezza con la maglia del Livorno Bs, vincendo contro il Viareggio Bs nell´ultima giornata di Campionato. La scorsa stagione, sempre in maglia amaranto, io ed i miei compagni abbiamo conquistato uno storico quinto posto. Per questo 2018, in casacca nerazzurra mi auguro di fare grandi cose. Giocare in una delle società più blasonate di Italia è sicuramente per me motivo d´orgoglio.

Spero di poter dare un apporto fondamentale alla conquista di qualche importante successo“, dichiara Fappani.

Ricordiamo che per Federico la scorsa stagione, è stata importante anche a livello personale, vista la prima convocazione ufficiale nella Nazionale Azzurra di Beach Soccer.

“Siamo felici che Federico abbia accolto la nostra richiesta di vestire la maglia nerazzurra“, spiega il Presidente Alessandro Donati: “È un giovane dalle belle premesse. Speriamo di poter vivere insieme una bella stagione“.