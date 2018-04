Pisa Beach Soccer, Juninho è il nuovo allenatore

PISA – Grandi novità per la società presieduta da Alessandro Donati, novità che riguardano soprattutto lo staff tecnico. Ormai è ufficiale infatti, sarà il brasiliano Juninho Cinco, il nuovo allenatore della formazione rosso crociata per la stagione ormai alle porte.

In arrivo da oltre oceano il forte verde oro, andrà a dirigere tecnicamente il Pisa già dai primi impegni amichevoli nel mese di Maggio.

Juninho, ex giocatore esperto della Nazionale Brasiliana, arriverà a Pisa per dar man forte alla gestione tecnica nerazzurra già composta da Matteo Marrucci, che per questa stagione lascerà la guida tecnica agonistica della squadra, per andare a ricoprire il ruolo di direttore tecnico, e dal giovane Biagini, già conosciuto sui campi di Beach Soccer per aver lavorato come Match Analist di alcune società toscane.

A causa dei numerosi impegni che lo porteranno fuori da Pisa con la Nazionale Tedesca, Marrucci lascia quindi la panchina del Pisa Bs, rimanendo però parte integrante dello staff tecnico nerazzurro.

Ricordiamo infatti con orgoglio che Matteo è da qualche settimana il nuovo ct della Nazionale della Germania. Un altro fiore all’occhiello che impreziosisce la già rosea carriera di Marrucci.

“Siamo onorati e orgogliosi dell’arrivo di Juninho. Un ex giocatore dal grosso calibro, già conosciutissimo al mondo del Beach Soccer italiano e internazionale, che saprà sicuramente ben lavorare anche dalla panchina” spiega Donati. “La nomina di Marrucci a ct della Nazionale Tedesca ci ha visto obbligati a rivedere le posizioni all’interno dello staff tecnico, abbiamo cercato e trovato un Mister che potesse essere all’altezza del nostro ambizioso progetto, andando a complementare quella che sarà l’attività di Marrocco. Marrucci e Biagini infatti, coaudiveranno il brasiliano in tutto e per tutto, cercando di non lasciare nulla al caso”.

Junihno Cinco, brasiliano 1973, dalla carriera costellata di successi e titoli. Otto volte campione del mondo con la Nazionale Brasiliana e miglior giocatore per la Stagione 2008 con la casacca del Catania Bs (vincitrice in quegli anni di due super coppe e di un campionato), Juninho è stato uno dei più grandi protagonisti della storia internazionale di Beach Soccer.

Da un paio di stagioni si sta dedicando all’attività di allenatore.