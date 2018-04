Il Pisa Beach Soccer riparte dal portiere Alessio Battini

PISA – E´ Alessio Battini la prima grande riconferma del Pisa Beach Soccer. Il quasi trentunenne pisano (sarà proprio sabato 28 aprile il compleanno dell´estremo difensore nerazzurro), è il primo riconfermato d’eccezione per la Stagione 2018.

Dopo la brillante stagione trascorsa lo scorso anno (ricordiamo che a fine campionato Battini fu premiato come miglior portiere del torneo).

Alessio in accordo con la società e con lo staff tecnico pisano in particolare, ha deciso di rimanere a Pisa per cercare di migliorarsi ancora personalmente e per riuscire a raccogliere ulteriori traguardi proprio con quella che è la sua società da diverse stagioni.

LE PAROLE DI BATTINI. “Sono felice di essere rimasto a Pisa. Non nego che il rapporto di collaborazione stretto con il Pisa Sporting Club nei mesi scorsi, mi ha invogliato ancor di più a rimanere. E´ un grande orgoglio per me e per tutti noi. La Stagione agonistica sta per cominciare, abbiamo tanta voglia di far bene. Gli obiettivi ci sono e non mancheremo certo di raggiungerli”, dichiara Battini, di ritorno dal suo primo Stage Azzurro della Stagione.

“Sto tornando dalla prima convocazione di questa stagione in nazionale dove, agli ordini di Mister Del Duca, abbiamo fatto un gran bel carico di lavoro in previsione delle tappe internazionali di questo anno. Abbiamo lavorato sodo per prepararci al meglio agli impegni che verranno.”, conclude Alessio Battini.

Grande soddisfazione anche in casa Pisa per questa riconferma. “Alessio è con noi praticamente da sempre, siamo felici che abbia scelto e sposato ancora una volta il progetto Pisa Beach Soccer. E´ uno dei giocatori più esperti inseriti nella rosa per la Stagione 2018. Saprà sicuramente dare ancora una volta un contributo importante alla causa.” conferma il Presidente Alessandro Donati.