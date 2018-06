Pisa Beach Soccer, sette reti al neopromosso Bragno

PIlSA – Buona la prima per il Pisa Beach Soccer guidato da mister Juninho.

Con un roboante sette a tre il Pisa batte il Bragno, neopromossa nella massima categoria e conquista i primi tre punti a disposizione in questa prima tappa di Campionato Serie A in programma alla Beach Arena di San Benedetto del Tronto.

Doppietta per Luca Barsotti e Federico Fappani, un gol a testa invece per Mirko Marrucci, Alessio Battini e Elia Galligani.

Buon risultato quindi per il Pisa che nella giornata di Sabato, sarà impegnata nel big match contro la Sambenedettese, vincitrice uscente del Campionato 2017

Una partita di grosso calibro con due ex d´eccezione, Michele Di Palma e Sacha Di Tullio, approdati alla corte di Patron Happy Car dopo due stagioni in nerazzurro.

Appuntamento quindi a domani ore 18.30 per il match che andrà a chiudere un´ altra grande giornata di Beach Soccer.