Il Pisa Beach Soccer si aggiudica la Bertolini Cup

PISA – Un piccolo assaggio di Serie A alla Beach Arena di Fornacette.

Nella giornata di sabato 2 giugno è andata in scena la “1 Bertolini Cup“, triangolare amichevole organizzato dal Pisa Beach Soccer a soli quindici giorni dal via delle competizioni ufficiali (15-17 Giugno- San Benedetto del Tronto – 1´ Tappa di Campionato Serie A).

Ospiti della formazione pisana il Brescia Bs e il Bragno Bs, formazione proveniente da Savona, neo promossa dalla Serie B.

Grande successo in campo, dove gli specialisti del Beach hanno regalato agli sportivi presenti acrobazie speciali tipiche della disciplina, e fuori dal campo con tantissimi tifosi assiepati sulla tribuna e intorno al rettangolo sabbioso.

Ad aggiudicarsi la prima edizione del torneo è stata proprio la formazione diretta da Mister Juninho, che ha battuto ai rigori il Brescia Bs nella ultima delle tre gare di giornata.

Per i ragazzi della squadra presieduta da Donati un test match importante in previsione dell´ inizio del Campionato.

“Siamo stanchi ma molto soddisfatti per la riuscita della manifestazione. I ragazzi in campo hanno regalato un vero e proprio spettacolo e molti curiosi si sono avvicinati alla Beach Arena ad ammirare le spettacolari giocate. Questo tipo di giornate sono utili infatti anche a far conoscere il Beach Soccer, ancora troppo sconosciuto in Italia”, dichiara Donati che prosegue e conclude: “Juninho e i ragazzi si stanno preparando al meglio alla prima tappa di San Benedetto, oggi è stata un´occasione importante per mettere in pratica tutto il lavoro delle due ultime settimane. Li ringrazio per la dedizione e l´impegno che stanno dimostrando. Inoltre vorrei ringraziare tantissimo il mio staff operativo, che con sacrificio e volontà si sta adoperando per fare del Pisa Bs una vera e propria realta´ professionistica”.