Pisa Beach Soccer, un’altra riconferma

PISA – Anche Leandro Casapieri, riconfermato tra le fila del Pisa Bs per questa nuova stagione. Il giovane estremo difensore viareggino del Pisa già da due stagioni, ha accettato di buon grado l´idea di rimanere nella città della Torre anche per questo 2018.

Risolte alcune questioni lavorative che non gli hanno permesso di essere sempre presente agli impegni di gara, per questa nuova stagione Casapieri sarà disponibile al 100% agli ordini di Mister Juninho.

“Sono contento per la riconferma in questa squadra, dichiara Casapieri, credo molto nella struttura che questa società sta creando anno dopo anno. Questa stagione mi dedicherò al 100% al Beach Soccer, lavorerò per migliorare ogni giorno, cercando di mettere in difficoltà il mister nelle scelte tecniche. Vista la giovane età della squadra, penso che quest´ anno dal Pisa ci si possa aspettare molto, aspetteremo l´ inizio delle competizioni cercando di farci trovare pronti”.

“Leandro ha delle grandi qualità. Siamo felici di riaverlo a pieno impegno con noi. Sta già lavorando duramente, insieme agli altri compagni. Siamo fiduciosi in una sua bella stagione” dichiara il presidente Alessandro Donati.