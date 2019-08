Pisa – Benevento, che la serie B abbia inizio!!!

PISA – Oltre 8.000 spettatori spingeranno il Pisa al successo nell’Open Day del calcio italiano. Che la serie B 2019-20 dunque prenda il via con le emozioni di Pisa – Benevento (ore 21, diretta su DAZN e RAI Sport canale 58 del dt).

QUI PISA. Mister D’Angelo dopo la grande promozione in serie B è all’esordio nella serie cadetta. Contro i campani il tecnico abruzzese non potrà contare su Moscardelli, Di Quinzio e Liotti infortunati oltre a Meroni e Siega fermi per squalifica. D’Angelo si affiderà allo zoccolo duro che gli ha consentito di disputare e vincere gli scorsi play off. Davanti a Gori ci saranno Aya, De Vitis e Benedetti. Sugli esterni spazio a Lisi e Belli con Gucher e Minesso sicuri del posto. Ballottaggio Marin – Verna per l’altro posto a centrocampo. In attacco spazio a Marconi e Masucci in attacco con l’ex Asencio che scalpita per un posto da titolare.

QUI BENEVENTO. Filippo Inzaghi sembra voler schierare un iniziale 4-3-3. Davanti a Montipò ci saranno Antei e Caldirola. Maggio e Letizia saranno gli esterni di difesa. Centrocampo a tre con Tello, Viola e Improta. Trio offensivo formato da Insigne, Coda e Armenteros.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-5-2): Gori, Benedetti, De Vitis, Aya; Lisi, Minesso, Gucher, Marin, Belli; Marconi, Masucci. All. Luca D’Angelo.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò, Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Improta; Insigne, Coda, Armenteros. All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Fourneau della sezione di Roma 1 (Ass. Rossi e Mastrodonato). Quarto uomo Ayroldi.