Pisa Bocce a Sesto Fiorentino. Michele Di Ruscio e Flavia Maragno vincono la seconda prova. Bel secondo posto per Sandro Giannelli e Simona Marino

PISA – La seconda giornata del campionato tra soci Pisa Bocce, disputata a coppie (sorteggiate) ha visto la vittoria di Michele Di Ruscio e di Flavia Maragno, che vincono con merito, prima la poule iniziale e poi superando in semifinale Pietro Marranchelli e Mauro Galassi e in una combattuta finale la coppia formata da Sandro Giannelli e Simona Marino.

Terza posizione (insieme a Pietro e Mauro) anche per Mario Gioli e Gianni Giannelli. Dopo le prime due prove, Sandro Giannelli vola in testa, ma mancano ancora diverse prove e la classifica risulta apertissima.

Questi i 18 partecipanti al via: Agnese Casini, Stefano Casini, Michele Di Ruscio, Italo Di Ruscio, Mauro Galassi, Manuela Gambogi, Gianni Giannelli, Luca Giannelli, Sandro Giannelli, Mario Gioli, Carlo Lazzeroni, Simona Marino, G.B. Marranchelli, Pietro Marranchelli, Elisabetta Majoli, Liborio Pittà, Anna Tamagni, Asia Turini.

E intanto il gruppetto degli juniores si fa onore ai campionati regionali di raffa, che si sono svolti presso il bocciodromo di Sesto Fiorentino. Due i titoli conquistati dai ragazzi rossocrociati: Asia Turini è risultata prima come Under 18 Femminile, superando di poco Agnese Casini in un derby femminile tutto pisano. Didier Lazzeroni è invece risultato primo classificato tra gli under 10. E per i ragazzi che si allenano sul Viale delle Piagge sotto la guida di Pietro Marranchelli la soddisfazione per risultare, al momento, al primo posto della classifica della Coppa Toscana Juniores dopo le prime tre prove effettuate: due di raffa e una di petanque.La squadra juniores Pisa Bocce tiene dietro la società Migliarina di Viareggio (campione in carica) e l’Affrico di Firenze. Una grande soddisfazione per il presidente Carlo Lazzeroni e tutta la dirigenza del sodalizio pisano.