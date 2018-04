Pisa Bocce torna da Arezzo con il titolo regionale grazie a Sensi e Amri

PISA – Ad Arezzo si sono svolti i campionati regionali di bocce che hanno assegnato il titolo anche nella specialità petanque.

Gli atleti pisani hanno vinto il titolo a coppie, grazie a Marco Sensi e a Sami Amri, da quest’anno in forza al club pisano.

La coppia rossocrociata rispetta i pronostici della vigilia riportando il titolo di campione regionale a coppie a Pisa dopo le vittorie conquistate nel 2014 e nel 2016.

Dopo un brillante girone eliminatorio battono in semifinale la coppia del Cortona Bocce e in finale l’altra forte coppia formata dai fratelli viareggini Antonio e Stefano Del Carlo, anche loro tesserati per Pisa Bocce.

Titolo sfiorato per Pisa Bocce anche nel singolare, con l’ottima prova del giovane riparbellino Samuele Franchi che si arrende nella finalissima al genovese Marco Biggi, dell’Affrico Firenze.

Samuele Franchi gioca ottimamente per tutta la giornata, vincendo la propria poule di slancio, superando Carlo Lazzeroni (presidente e giocatore del sodalizio pisano) nei quarti di finale e battendo in semifinale il favorito Marco Sensi.

Arrivato un pò stanco e appagato alla finalissima si arrende contro l’esperto Marco Biggi che si laurea campione regionale per la seconda volta, dopo la vittoria nel 2014.

Per conquistare il titolo nella categoria singolare si dovrà aspettare la prossima stagione, intanto però nella classifica generale del circuito regionale di petanque, si fa marcata la supremazia degli atleti del Pisa Bocce, con Marco Sensi e Sami Amri nelle prime due posizioni della classifica. In ottima posizione per puntare ai primissimi posti anche Antonio Del Carlo e Samuele Franchi.

Mancano ancora diverse gare però e tutto può ancora succedere: la prossima gara del circuito di petanque si svolgerà Domenica 29 aprile a Firenze (Parco delle Cascine), mentre cresce l’attesa per il consueto trofeo di S. Ubaldo, organizzato dall’ASD Pisa Bocce sul Viale delle Piagge in concomitanza con la tradizionale fiera.

Il 2 Giugno inoltre l’associazione pisana ospiterà il Master Interregionale, che vedrà assegnare il titolo di campione del centro italia, visto che si sfideranno i migliori atleti della Toscana, dell’Emilia Romagna e del Lazio, primi classificati nei singoli circuiti regionali.

Questi gli atleti che hanno partecipato ai campionati regionali di Arezzo: Sami Amri, Antonio Del Carlo, Stefano Del Carlo, Samuele Franchi, Carlo Lazzeroni, Liborio Pittà, Armando Puzio e Marco Sensi.

Nelle foto: la squadra del Pisa Bocce ai campionati regionali; Marco Sensi e Sami Amri sul gradino più alto del podio