Pisa – Bologna: prevendita dei biglietti già attiva. Tutto quello che c’è da sapere

PISA – La società comunica che per la gara Pisa-Bologna, in programma domenica 18 agosto all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 20.45) e valida per il Terzo Turno Eliminatorio della Coppa Italia, la prevendita dei biglietti è già ATTIVA Presso il PISA STORE di via Luigi BIANCHI, Presso il PISA STORE di via Cesare Battisti (Sesta Porta), Presso tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET

On-line seguendo la procedura apposita sul sito www.vivaticket.com

Per acquistare i biglietti, massimo 4 a persona, è obbligatorio presentare un valido documento di identità (Carta di Identità, Passaporto o Patente) o la nuova Fidelity Card per tutti gli intestatari dei biglietti. Per i minori di 14 anni è sufficiente il codice fiscale o la tessera sanitaria. Questi i prezzi:

TRIBUNA SUPERIORE

Intero: 33 euro (+ d.p)

Ridotto: 28 euro (+ d.p)

Speciale ragazzi: (6-14 anni): 5 euro

TRIBUNA INFERIORE

Intero: 23 euro (+ d.p)

Ridotto: 18 euro (+ d.p)

Speciale ragazzi: (6-14 anni): 5 euro

GRADINATA

Intero: 15 euro (+ d.p)

Ridotto: 11 euro (+ d.p)

Speciale ragazzi: (6-14 anni): 5 euro

CURVA

Prezzo Unico. 10 euro (+ d.p)

RIDOTTO: riservato agli invalidi, muniti di documentazione, e ai ragazzi 14-16 anni

SPECIALE RAGAZZI: riservato ai ragazzi 6-14 anni che acquistano un biglietto insieme a un parente entro il 4° grado