Pisa Bs, Alessio Saviozzi new entry in maglia nerazzurra

PISA – “Quando il Ds Andrea Pelli, mi ha contattato nei mesi scorsi non ho esitato molto ad accettare la proposta” dichiara carico di entusiasmo Alessio Saviozzi, ventitrenne, calcesano doc, nato e cresciuto sugli spalti dell’ Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Esordiente nel Beach Soccer, Saviozzi ha militato nella sua prima e unica stagione di specialità nel Livorno Bs, nel 2017 conllezionando anche un tris di gol durante l’intero Campionato.

“Sono felice di potermi mettere a disposizione di una società così blasonata come il Pisa. Nella rosa ci sono giocatori esperti dai quali potrò sicuramente trarre vantaggi e insegnamenti” continua Saviozzi “Sarò disponibile al 100%, vestire poi i colori del Pisa, per un tifoso come me, è sicuramente motivo in più di orgoglio”.

Soddisfazione e piacere per questa new entry anche da parte della Presidenza: ” Saviozzi è giovane, ha ancora molto da imparare nella disciplina del Beach Soccer. Ma nella sua scorsa stagione in maglia amaranto, ha messo in evidenza doti tecniche che non sono passate inosservate agli occhi del nostro staff tecnico, il quale non ha esistato nemmeno per un attimo a contattarlo”. dichiara Donati. “Alessio è un bravissimo giocatore anche di calcio a 11, gioca attualmente in Seconda Categoria, nella squadra del suo paese. Stanno lottando per il passaggio in Prima. Sono certo che anche lì saprà dare il suo importante contributo”.