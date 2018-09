Pisa Buskers. Il circo nelle piazze della città

PISA – Venerdì 21 e sabato 22 settembretorna la magia degli artisti di strada nel centro storico di Pisa. Dalle 18 alle 24 si terrà la terza edizione del Pisa Buskers – Festival delle Arti Pendenti.

Due giorni di manifestazione, con 32 spettacoli adatti ad un pubblico di ogni età distribuiti in quattro piazze del centro di Pisa che per l’occasione si trasformerà in un circo sotto le stelle dove il teatro di strada e le arti performative saranno protagoniste.

Pisa Buskers – Festival delle Arti Pendenti è frutto della collaborazione tra varie sigle operanti nel

settore della cultura e dell’intrattenimento a Pisa, per permettere alla città di aprire il proprio centro storico alle arti di strada; la manifestazione è organizzata da Arti Pendenti e le associazioni universitarie News, Beat e Imats, in collaborazione con Associazione Culturale Calabrese “Esperia” e patrocinata dal Comune di Pisa e daConfcommercio Provincia di Pisa

Ogni pomeriggio nel corso della manifestazione ci saranno laboratori e spettacoli dedicati ai più piccoli conperformances clownesche, circo e bolle di sapone; la sera musica, acrobatica aerea e altri spettacoli, tutti rigorosamente gratuiti.

Il festival, alla terza edizione, è nato dalla necessità di creare un’alternativa godibile ed intelligente alla movida pisana, dove il contenuto artistico interagisce con le attività commerciali e le istituzioni cittadine, ed alla luce dei risultati incoraggianti si è deciso di ampliare l’offerta artistica dal punto di vista della varietà e della durata. L’obiettivo è di dare vita a una manifestazione continuata e coinvolgente per far conoscere ad un pubblico eterogeneo le potenzialità di questo tipo di arte e di formula, che, al terzo atto ha già lasciato intravedere le grandi potenzialità nella creazione di un sistema basato sulla collaborazione di varie associazioni e attività operanti nel settore artistico che quest’anno ne coinvolge più di 40;sullo sfondo il centro cittadino irrorato di colori e allegriavalorizzato in vari punti nevralgici.

Programma della Manifestazione



Venerdì 21 settembre

Piazza Chiara Gambacorti

18:00 – 19:00 Saltimbanco Scuola Di Cirko – Laboratorio di circo per bambini

19:15 – 19:55 Mr. Goodman – Spettacoli di magia e bolle di sapone

20:00 – 20:45 Duo Edera – Spettacolo di acrobatica aerea

21:00 – 21:45 Mr. Goodman – Spettacoli di magia e bolle di sapone

22:00 – 22:40 Duo Edera – Spettacolo di acrobatica aerea

22:45 – 23:59 Compadritos – Concerto



Logge di Banchi

Spettacoli in collaborazione con Associazione Culturale Calabrese “Esperia”

18:30 – 19:00 Mago Crispino – Street Magic Show

19:15 – 19:55 Zip – Equilibrismo e clownerie

Largo Ciro Menotti

19:00 – 19:45 Andrea Vanni della compagnia Karacongioli – Giocoleria, comicità ed improvvisazione

20:00 – 20:30 Mago Crispino – Street Magic Show

20:45 – 21:15 Zip – Equilibrismo e clownerie

21:30 – 22:15 Andrea Vanni della compagnia Karacongioli – Giocoleria, comicità ed improvvisazione

22:30 – 23:30 La Compagnia Della Malablatta – Teatro in strada

Piazza delle Vettovaglie, Pisa

22:00 – 23:30 Mauro La Mancusa trio Feat. Roberto Beneventi – Concerto

Borgo Stretto, Pisa.

22:00 – 22:30 Mago Crispino – Street Magic Show

La Staffetta Tap Room

21:00 – 22:30 Dome la Muerte – Dj set

Sabato 22 Settembre

Piazza Chiara Gambacorti

18:00 – 19:00 Saltimbanco Scuola Di Cirko – Laboratorio di circo per bambini

19:15 – 19:55 Mr. Goodman – Spettacoli di magia e bolle di sapone

20:00 – 20:45 Duo Edera – Spettacolo di acrobatica aerea

21:00 – 21:45 Mr. Goodman – Spettacoli di magia e bolle di sapone

22:00 – 22:40 Duo Edera – Spettacolo di acrobatica aerea

22:45 – 23:59 Tinder Delice – Spettacolo Musicale

Logge di Banchi

Spettacoli in collaborazione con Associazione Culturale Calabrese “Esperia”

18:30 – 19:00 Mago Crispino – Street Magic Show

19:15 – 19:55 Zip – Equilibrismo e clownerie

Largo Ciro Menotti

19:00 – 19:45 Andrea Vanni della compagnia Karacongioli – Giocoleria, comicità ed improvvisazione

20:00 – 20:30 Mago Crispino – Street Magic Show

20:45 – 21:15 Zip – Equilibrismo e clownerie

21:30 – 22:15 Andrea Vanni della compagnia Karacongioli – Giocoleria, comicità ed improvvisazione

22:30 – 23:30 La Compagnia Della Malablatta – Teatro in strada

Borgo stretto

22:00 – 22:30 Mago Crispino – Street Magic Show

Piazza delle Vettovaglie

22:00 – 23:00 Sput of Ree – BeatBox Show

23:00 – 23:59 Delve – Dj set