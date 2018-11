PISA – Sabato 17 novembre torna la magia degli artisti di strada nel centro storico di Pisa. Dalle 16 alle 24 in Piazza Chiara Gambacorti un’edizione speciale del Pisa Buskers – Festival delle Arti Pendenti, a favore dei territori del Monte Serra colpiti dal disastroso incendio del 25 e 26 settembre.

Una giornata di spettacoli adatti ad un pubblico di ogni età all’interno della quale ci sarà una raccolta fondi per il Monte Pisano, organizzata appositamente quasi due mesi dopo il disastro per far ben tenere in mente quale è stata la portata dell’incendio e far capire che il lavoro da fare è ancora lungo.





Dopo il catastrofico incendio che ha sconvolto i territori di Calci e Vicopisano, Arti Pendenti ASD e le associazioni universitarie News, Beat e Imats hanno deciso di organizzare una giornata di spettacoli musicali e di circo contemporaneo pro Monte Pisano e dar vita a una raccolta fondi da destinare ai territori colpiti; raccolta che verrà effettuata dalle associazioni organizzatrici con l’aiuto di alcune associazioni che vivono il Monte Pisano: Cai, Associazione Feronia, ST Monte Pisano e Team speed Point ASD.



L’idea di questa manifestazione nasce all’indomani della fine della terza edizione del Pisa Buskers – Festival delle Arti Pendenti, che nei 32 spettacoli della due giorni ha visto un pubblico inaspettatamente più numeroso rispetto a quanto gli organizzatori avevano ipotizzato e, alla luce dei risultati incoraggianti, hanno deciso di stimolare l’ambiente cittadino a dare un contributo concreto alle zone colpite dall’incendio.

L’iniziativa prevede laboratori e spettacoli dedicati ai più piccoli con performances clownesche, circo, spettacoli di fuoco e l’esibizione di tre gruppi musicali, uno nell’orario di aperitivo e gli altri due a chiudere la manifestazione. Tutti gli spettacoli sono ovviamente gratuiti.

Il Pisa Buskers per il Monte Pisano è patrocinato dal Comune di Pisa e da Confcommercio Provincia di Pisa



Qui il video della terza Edizione del Pisa Buskers – Festival delle Arti Pendenti





Programma della Manifestazione

16:00 – 17:15 Saltimbanco Scuola di Circo – Laboratori di circo per bambini

17:30 – 18:10 Capitan Darius – Equilibrismo su corda molle, giocoleria, verticalismo

18:25 – 19:05 Madama Scintilla – Spettacolo di fuoco

19:20 – 20:00 Betta e Matti – Concerto live

20:15 – 20:55 Capitan Darius – Equilibrismo su corda molle, giocoleria, verticalismo

21:10 – 21:50 Madama Scintilla – Spettacolo di fuoco

22:00 – 22:45 Trio Cantagallo e Bernardo Sommani – Concerto Live

22:00 – 23:45 Compadritos feat. Mauro La Mancusa & Pietro Borsò – Concerto Live