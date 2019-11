Pisa cardioprotetta, inaugurato nuovo DAE al centro polivalente San Zeno

PISA – Inaugurato il DAE numero 517 all’interno del centro polivalente San Zeno, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini, del dottor Maurizio Cecchini e delle consigliere Veronica Poli e Brunella Barbuti. La nuova postazione, che va ad accrescere il numero di defibrillatori automatici esterni presenti in città, era stata richiesta dagli operatori che lavorano nella struttura.

È il DAE numero 517 a Pisa

«Il centro polivalente San Zeno – dichiara l’assessore Gambaccini -, è frequentato quotidianamente da gruppi di anziani autosufficienti che vi svolgono numerose attività ludico ricreative e attività fisica adattata. A settembre gli operatori del centro, in occasione di un’audizione in seconda commissione consiliare permanente, avevano manifestato la necessità di un DAE all’interno della struttura, e noi, con il prezioso aiuto del dottor Cecchini, abbiamo prontamente risposto. Con l’appoggio del sindaco Michele Conti abbiamo inoltre apposto una targa in memoria di Fausta Giani Cecchini, prima donna sindaco di Pisa che volle il recupero della struttura di San Zeno».