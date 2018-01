Pisa, Carmine Setola in dirittura d’arrivo

PISA – Manca solo l’ufficialità. Ecco un nuovo arrivo sulle corsie laterali per il Pisa. Dal Palermo ecco Carmine Setola, terzino sinistro classe ’99.

Il giocatore che arriva a Pisa con la formula del prestito fino a giugno dal Palermo non è mai sceso in campo in questa prima parte di stagione trascorsa a Cesena.

Setola si è particolarmente distinto con la maglia dell’Under 17. Un giovane molto duttile, ambidestro può sia a destra che sulla corsia mancina interpretando sia il ruolo di esterno basso in una difesa a quattro, che quello di esterno alto in una formazione schierata in una linea difensiva a tre.

Ha parlato nei giorni scorsi a Mediagol Beppe Galli noto procuratore sportivo, in merito al futuro del proprio assistito: “E’ un giovane ed è opportuno che vada a giocare con continuità“.

Da quanto si apprende invece dalla Gazzetta dello Sport la società sta cercando di anticipare l’arrivo dell’esterno Lisi della Juve Stabia. Con la società campana c’è un accordo per l’arrivo del giocatore a giugno.